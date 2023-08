Idea Inter, chiudere col botto in difesa: ora si può arrivare a Pavard. Grazie a… Samardzic

"L’idea, come sottolineato, è chiudere col botto e, in tal senso, ha riacquistato posizioni la candidatura di Benjamin Pavard, giocatore con cui l’Inter nei mesi scorsi ha flirtato a lungo. Oggi sul francese, in uscita dal Bayern Monaco, è fortissimo l’interesse del Manchester United però la partita resta aperta e l’Inter può contare sul canale aperto con i bavaresi per Sommer. Trattativa difficilissima, che però porterebbe un fuoriclasse nel ruolo a Milano, per giunta ancora nel pieno della carriera".