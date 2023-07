CdS – Scudetto obiettivo dell’Inter? Inzaghi non si nasconde più. E in Europa…

"L'Inter vice-campione d’Europa riparte con il tricolore nel mirino. Non c’era stata una simile dichiarazione d’intenti nelle ultime due stagioni. Inzaghi , infatti, aveva sempre preferito partire lontano dai riflettori. Stavolta non è così. Al netto di un mercato e di una squadra che ha ancora vuoti da colmare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

Il tecnico non si nasconde e parla apertamente di scudetto e seconda stella ma anche di mercato, sottolineando l'importanza di Romelu Lukaku. "Campionato primo obiettivo, ma l’Inter, ormai, non può più permettersi di trascurare l’Europa", sottolinea ancora il quotidiano che poi rimarca come ci sia ancora tanto lavoro da fare per allestire una rosa all'altezza. "Il tecnico nerazzurro, comunque, ha le idee chiare su ciò che manca: «Abbiamo delle caselle da colmare: faremo una rosa con 20 giocatori, più 3 portieri, più 3-4 ragazzi. Ci servono un centrocampista, un braccetto di destra in difesa e dovremo acquistare un altro attaccante (Lukaku, ndr)». Serve anche un vice-Dumfries: quella di Inzaghi è una semplice dimenticanza, alla luce della precisazione che «Darmian, dopo la scorsa stagione, farà ancora il difensore. Calhanoglu farà il play, assieme ad Asllani. Frattesi e Barella possono giocare insieme e lo hanno dimostrato in Nazionale. Mentre Thuram è un attaccante importante, con una struttura fisica ottima: un elemento di valore assoluto»"