EDICOLA / TS: Inzaghi vince più di Conte e Mourinho, ma ora i titoli

"Inter in volo.Inzaghi vince più di Conte e Mourinho, ma ora i titoli". Il quotidiano Tuttosport sottolinea che sicuramente il tecnico nerazzurro ha una media di vittorie molto alta e che ora la società gli chiede di trasformarle in titoli concreti. Questo è il titolo scelto per parlare in prima pagina, di spalla, dal giornale torinese.