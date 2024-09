TS – Inter, Inzaghi pensa alla coppia Lautaro-Taremi. Ecco i possibili cambi a Udine

Occhio alle possibili novità di formazione di casa Inter per Udine. Simone Inzaghi pensa a diversi cambiamenti e - sottolinea Tuttosport - "nonostante il ko nel derby, continua a nutrire profonda fiducia per la rosa dell’Inter, tant’è che anche nei prossimi impegni prima della sosta di ottobre ruoterà quasi tutti gli effettivi. Già contro l’Udinese ci si devono aspettare cambi in ogni reparto.

I possibili cambi

Con Bisseck favorito su Pavard in difesa, Frattesi che prenderà il posto dell’infortunato Barella a centrocampo e Taremi in vantaggio su Thuram per far coppia in avanti con Lautaro Martinez (alla ricerca del primo gol stagionale). Attenzione però anche a De Vrij (che eventualmente potrebbe sostituire dal 1’ Acerbi) e Zielinski, che potrebbe far rifiatare Mkhitaryan.