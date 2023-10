Inter, in Champions Inzaghi prepara i cambi: si scaldano Frattesi, Sanchez e…

"In questo quadro, chi non ha lasciato la Pinetina in questi giorni ha certamente un vantaggio. Vale, evidentemente, per Mkhitaryan, anche se l’armeno è comunque ritenuto da Inzaghi un elemento fondamentale per il suo impianto di gioco. Mentre vale un po’ meno per Cuadrado, non convocato dalla Colombia per permettergli il pieno recupero dalla tendinite. Tuttavia, per tornare alla piena efficienza avrà bisogno ancora di qualche giorno. Contro il Sassuolo, gettato in campo nell’ultimo scorcio di gara, ha fatto fatica".