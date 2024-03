"Nonostante il pressing soprattutto del Manchester United sia sempre più insistente, Inzaghi ha dato la sua priorità all’Inter, ma il suo nuovo status è provato pure dalle parole di sincera ammirazione pronunciate da Thierry Henry a Sky Sport Uk: «Inzaghi lo seguo da tantissimo tempo, fin dai tempi della Lazio. Se lo incontri in una partita di coppa sei nei guai, come ha dimostrato la finale contro il Manchester City che ha avuto difficoltà col suo 3-5-2: a me piace tantissimo veder giocare in quel modo con due punte centrali, una Lautaro Martinez, che viene incontro e l’altra, Thuram, che attacca lo spazio»".