Inter, gli esterni di Inzaghi non cambiano. Dumfries e Dimarco costretti agli straordinari

"Certo che se poi Inzaghi potesse “giocare” con i cambi come ha fatto a Verona, sarebbe il top in ottica Milan. Mezzo quarto posto passa dall’Olimpico. E l’allenatore vuole prenderselo anche con la gestione delle energie, soprattutto per chi ha giocato mercoledì e sarà costretto a farlo anche in Champions, leggi gli esterni Dumfries e Dimarco. Lo dice la testa, il cuore qui arriva di conseguenza, il portafoglio a maggior ragione", spiega La Gazzetta dello Sport.