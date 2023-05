GdS su Roma-Inter: “Inzaghi ne cambia 6 rispetto a Verona: due i dubbi rimasti”

Quella contro il Verona nel turno infrasettimanale è stata la quarta vittoria di fila in stagione per l'Inter: Simone Inzaghi , nonostante un continuo turnover, sembra aver trovato la quadra nel momento decisivo e punta ad ottenere i tre punti anche domani contro la Roma all'Olimpico.

Il tecnico proseguirà con le turnazioni e, come riporta La Gazzetta dello Sport, i cambi rispetto a Verona dovrebbero essere sei: " Darmian , che ha rifiatato mercoledì, tornerà titolare e comporrà la linea a tre dietro con Acerbi (favorito su De Vrij) e Bastoni, mentre in porta di nuovo spazio per Onana", spiega la Rosea che conferma la presenza di Lukaku dal 1' con Correa favorito su Lautaro.

Due dubbi

Al momento, i dubbi di formazione sono solo due: "In mezzo al campo dopo il turno di riposo contro l'Hellas Verona tornerà titolare Barella e gli altri tre, Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan, si giocheranno le due maglie restanti. La gestione dei cambi di mercoledì (out prima l'armeno e poi il croato; il turco è rimasto in campo fino alla fine) farebbe pensare che Calha sarà inizialmente risparmiato e che poi sarà titolare contro il Milan, mercoledì. Meno dubbi sulle fasce: a destra Dumfries è nettamente in vantaggio su Bellanova; a sinistra, con Gosens out, giocherà Dimarco.