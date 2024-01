Inter, Inzaghi punta su Pavard per frenare Zaccagni. “A Monza a suo agio come mai”

"Il francese a Monza è apparso sciolto e a suo agio come mai era stato con l'Inter, attivo anche in fase di costruzione e non solo in quella di attesa. Magari costringerà Zaccagni a rincorrerlo, di sicuro ha il passo per tenere testa alla classica giocata del biancoceleste, che dalla fascia ama accentrarsi per cercare lo scambio col centravanti. Qui passa molto di questo Inter-Lazio. Qui l'Inter si gioca tanto della sua resistenza difensiva, che l'ha messa in cima a tutti i cinque campionati top d'Europa per numero di gol incassati, soltanto 10", analizza il quotidiano.