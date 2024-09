"Inzaghi lo sa e lo ammette: un problema c’è. Ma il rischio più grande, quello di una squadra depressa dopo la sconfitta col Milan della settimana scorsa, è stato immediatamente scongiurato ed è un gran bel punto di ripartenza. La tesi del tecnico è essenziale, difficile dargli torto: mai come stavolta contava vincere e la sua Inter lo ha fatto. Di sola benzina per le gambe e per la mente - come quella che il primo successo stagionale in trasferta pomperà nei nerazzurri - però non si può vivere, perché tra il gol di Frattesi e la doppietta di Lautaro ci sono altre due reti subite e la cosa sta diventando una pericolosa abitudine. L’Inter ha subito almeno due gol per la terza volta in questo campionato, siamo già oltre l’intero girone d’andata della scorsa stagione (quando le partite con 2 o più reti al passivo erano state due)", aggiunge il quotidiano.