Inter, Inzaghi ha riscoperto la fluidità di gioco: ora è più imprevedibile

L'Inter arriva all'Euroderby probabilmente nel suo miglior momento della stagione: segna tanto, gioca bene e prende pochissimi gol. E tutto questo viene esaltato dal Corriere dello Sport: "Inzaghi ha riscoperto la fluidità di gioco: sotto assedio ha resistito, fedele alle proprie idee, e non ha cambiato modulo, semmai è riuscito a renderlo più imprevedibile e governato dal palleggio.

I ricami di Brozovic si sono aggiunti alla corsa senza respiro di Barella, ai colpi geniale di Mkhitaryan e al fraseggio a un solo tocco di Calhanoglu: il primo gol alla Roma, con il cross da “quinto” a “quinto” (Dumfries-Dimarco), come dice Simone, è la sublimazione del 3-5-2 a cui partecipano Darmian e Bastoni. La costruzione dal basso è un marchio di fabbrica dai tempi della Lazio e forse non è un caso che Acerbi, sinora impeccabile, sia inciampato solo davanti a Sarri e ai suoi ex compagni".