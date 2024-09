"Nessuna rivoluzione quindi, con Inzaghi che deve portare alla forma migliore il gruppo senza perdere altri punti e certezze. Le condizioni precarie di Lautaro e Mkhitaryan (ma ovviamente non solo loro) hanno costretto i nerazzurri a una gara tutta in salita contro il Milan: saranno bastati questi sei giorni ai due leader per riprendere un po’ di tono e (ri)cominciare a fare la voce grossa? Senza Barella fuori fino a dopo la sosta, Inzaghi chiede a Frattesi di incidere anche da titolare, una cosa che finora gli è riuscita poco. Ma i segnali più forti devono arrivare dal capo tribù, perché Lautaro vuole a tutti i costi battere la stanchezza e l’astinenza. Nonostante le corpose attenuanti di una preparazione atletica frammentaria, se il Toro gioca dall’inizio vuol dire che dà garanzie sufficienti. E che un’altra prestazione in affanno come a Monza e nel derby non è prevista", aggiunge il quotidiano.