Inter, dopo l’infortunio di Pavard c’è una buona notizia: Arnautovic c’è, andrà a Salisburgo

Come scrive Tuttosport, infatti, Marko Arnautovic è completamente recuperato e figura fra i convocati per la sfida di domani sera a Salisburgo in Champions League. Si legge:

"A un mese e mezzo dall’infortunio di Empoli, l’Inter riabbraccia Marko Arnautovic. Ottima notizia per Simone Inzaghi dopo che ha dovuto digerire l’infortunio di Pavard a Bergamo: dopo otto partite avrà nuovamente la possibilità di attingere all’intero parco attaccanti, il che sarà fondamentale alla ripresa, quando il calendario in campionato si impennerà (trasferte allo Juventus Stadium, a Napoli e a Roma per affrontare la Lazio intervallate dalla Champions e dal match non banale con l’Udinese a San Siro)".