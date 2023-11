Inzaghi: “Domani gara piena di rischi. Arnautovic l’ho visto bene. Dobbiamo…”

Alla vigilia della gara contro il Salisburgo, Simone Inzaghi ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "I rischi sono quelli che si corrono in ogni partita Champions, conosciamo il valore dell'avversario. Dovremo fare un'ottima gara in uno stadio non semplice, ma sappiamo che è così in tutte le gare. Inter più matura? Questo lo dirà il tempo, siamo partiti bene e dobbiamo continuare".