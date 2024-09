Nei due big match Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni comporranno la difesa; a centrocampo ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan; Dimarco a sinistra e Thuram-Lautaro in attacco. Il dubbio potrebbe essere a destra fra Darmian e Dumfries, destinati ad alternarsi, con l’olandese però grande favorito per scendere in campo nel derby contro il suo acerrimo nemico - sportivamente parlando - Theo Hernandez. E dunque si torna al dubbio iniziale: chi verrà schierato a Monza?

"Giocando Acerbi con City e Milan, a Monza dovrebbe esserci De Vrij e, con lui l’ex Carlos Augusto a sinistra, con ballottaggio Pavard-Bisseck a destra. Calhanoglu va gestito e per questo potrebbe toccare ad Asllani. Uno tra Frattesi (favorito) e Zielinski potrebbero avere un chance in mezzo, mentre in attacco al fianco di Thuram dovrebbe esserci Taremi con Lautaro, al rientro dal Sudamerica, pronto a fare staffetta con il francese. Questo anche se - non avendo ancora segnato in stagione - il capitano potrebbe anche andare in pressing su Inzaghi per partire dall’inizio pure a Monza", aggiunge Tuttosport.