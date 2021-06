Inter, Inzaghi ha scelto il nuovo Luis Alberto. Post-Lautaro? Un nome su tutti

Tuttosport esalta la capacità di Simone Inzaghi di adattarsi ai giocatori che ha e di trasformarli

"Masterchef Inzaghi". Apre così Tuttosport, nella sua edizione odierna, il suo focus sul metodo di lavoro di Simone Inzaghi, capace di adattarsi ai giocatori a sua disposizione e a farli rendere al meglio. Spiega in merito il quotidiano: "Nella sua carriera ha ottenuto trasformazioni interessanti. Su tutte l’evoluzione di Luis Alberto, trequartista sopraffino, 10 di numero e di fatto, diventato nel corso degli anni un centrocampista totale, votato anche al sacrificio in copertura. Logico attendersi che possa capitare qualcosa di simile con Eriksen a Milano. In caso di partenza di Lautaro, bisognerà capire chi potrà arrivare al suo posto. Piace Raspadori, ma il giovane attaccante del Sassuolo piace a tutti. Infatti in Casa Inter temono di non poter reggere il ritmo dei rialzi economici sull’azzurro convocato all’ultimo momento da Roberto Mancini per gli Europei".