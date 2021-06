Inter, retroscena Lautaro: “C’è chi lo chiama spesso per convincerlo a partire”

Retroscena sull'argentino raccontato da Tuttosport: c'è chi lo chiama per convincerlo a lasciare l'Inter

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Lautaro Martinez. Lui ha più volte confermato di voler restare all'Inter, ma le big di Spagna sembrano voler fare sul serio per il 10 nerazzurro. E c'è chi addirittura pressa personalmente il giocatore per convincerlo, come spiega Tuttosport: "È tornato a farsi vivo il Barcellona che un anno fa era sicuro di portare al Camp Nou l’attaccante argentino. Invece ha dovuto frenare il suo inseguimento a causa della crisi da pandemia. Si è defilato il Real Madrid, mentre non molla l’Atletico. Diego Simeone è in pressing sul connazionale. Secondo indiscrezioni, talvolta lo chiama direttamente al telefono per convincerlo a trasferirsi nella capitale spagnola, sponda Colchoneros".