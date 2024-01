Inter, Buchanan specialista in dribbling. “Inzaghi non vede l’ora di sfruttare i suoi strappi”

L'esterno ha firmato ieri per l'Inter e oggi sarà in tribuna per vedere la gara di San Siro contro il Verona

"Ha scelto la maglia numero 17 e la esibirà dalla prossima giornata. Oggi, intanto, si accomoderà in tribuna per assistere al match contro il Verona e cominciare a entrare più in profondità nel pianeta Inter. E Inzaghi non vede l’ora di poter sfruttare i suoi strappi e le sue qualità per esaltare ancor di più il gioco della capolista. Ieri, intanto, il tecnico nerazzurro e Buchanan si sono abbracciati ad Appiano Gentile, dove l’esterno canadese è passato per effettuare i test atletici e conoscere tutti i nuovi compagni di squadra. Domani o lunedì farà un blitz a Bruxelles per avere il permesso di lavoro in Italia e poi tornerà a Milano per mettersi a disposizione di Inzaghi e prendere confidenza con la squadra", si legge su La Gazzetta dello Sport.