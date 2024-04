150 panchine con l'Inter per Simone Inzaghi . Presto il tecnico dell'Inter celebrerà il traguardo con lo scudetto e con la seconda stella. Inoltre, il club sta lavorando sul mercato per allestire una squadra ancora più competitiva. Il tecnico ha un sogno nel cassetto.

"Perché una finale di Champions, un’altra, una rivincita da giocarsi, non è roba che compri al mercato. Serve sudore, lavoro e fatica per arrivarci. E poi certo, pure un po’ di fortuna. Ecco, potesse scegliere dopo lo scudetto, per questo regalo Inzaghi lascerebbe indietro tutti gli altri. Farebbe un 48, un 48 vero, pur di scartare un’altra partita come quella col City. Hai visto mai: le candeline chiamano i desideri...", scrive La Gazzetta dello Sport.