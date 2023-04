CorSera: “Inzaghi-Inter, spaccatura con parte della società? Sue parole…”

Presente e soprattutto futuro di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter: ecco quanto svelato dal Corriere oggi

Il Corriere della Sera oggi torna sulle parole di Simone Inzaghi nel post-Benfica. E si sofferma su presente e soprattutto futuro dell’attuale allenatore dell’Inter, dopo il raggiungimento della semifinale di Champions League.

“Fra la via Emilia e Istanbul c’è quasi tutto l’oro della Champions: non è certo una novità per il reggiano Ancelotti, che proverà a vincerla per la quinta volta. Ma Carletto dovrà prima vedersela con Guardiola, unico «intruso» in questo strano triangolo che comprende anche il parmense Pioli e il piacentino Inzaghi, due allenatori che possono arrivare al punto più alto della loro carriera con la finale del 10 giugno, ma già così hanno fatto un percorso inaspettato a inizio stagione. Anche se l’atmosfera che accompagna lo sbarco di Inter e Milan nella semifinale del 10-16 maggio sembra abbastanza diversa da una società e l’altra, tra una panchina e l’altra.

Le parole di Inzaghi — Basta una frase di Simone Inzaghi di mercoledì sera per marcare il divario tra Milan e Inter: «Le critiche non sono un problema, so da dove provengono. A volte ci stanno e altre sono suggerite — ha sottolineato il tecnico nerazzurro — . Io sono concentrato sulla squadra e il mio lavoro per far vivere alla nostra gente serate come questa».

Le parole di Inzaghi fanno intendere che ci può essere una spaccatura, portata ora alla luce del sole, con una parte della sua società. E probabilmente l’allenatore ha capito che la sua esperienza all’Inter rischia di essere ai titoli di coda, nonostante il film sia ancora avvincente. Del resto l’avvicinamento a questa semifinale è stato disseminato di sconfitte (già 11 in 31 partite), spostando il focus sulla necessità del quarto posto, con i suoi 50-60 milioni. Però gli introiti in Champions hanno già sfondato quota 90 milioni, sistemando di fatto il bilancio che chiude a giugno.

Obiettivo 4° posto — Il quarto posto ora dista 5 punti e il calendario è complicato, ma Inzaghi martedì ha ripetuto che «la situazione è recuperabile». Può darsi che sia meno recuperabile il rapporto con la società, ma se arrivasse quarto e in finale di Champions, Inzaghi andrebbe via a testa alta. Anche perché dal 18 febbraio ha perso definitivamente Skriniar, capitano privato della fascia dopo la firma col Psg: mercoledì è stato sottoposto nella clinica del medico del club parigino «a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare».

Oro Champions — L’oro della Champions League, si sa, è troppo prezioso. Ecco perché la corsa al quarto posto è una missione che tanto i rossoneri di Pioli quanto i nerazzurri di Inzaghi devono compiere a tutti i costi. Troppi i punti sciupati contro le cosiddette piccole: errori che in queste ultime otto giornate vanno evitati. Domenica è già una giornata chiave: Empoli-Inter alle 12.30, Milan-Lecce alle 18. In entrambi i casi, un solo risultato utile: la vittoria. Per la gloria e per i soldi”, si legge.