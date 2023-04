Inter, la semifinale vale 82 milioni. In arrivo altri incassi: tripla cifra alla portata se…

La qualificazione alle semifinali di Champions League contro il Milan fa le fortune (anche economiche) dell'Inter che, come scrive il Corriere dello Sport, ha già incassato 82 milioni di euro, con altri in arrivo:

"Almeno 82 milioni di euro, al netto della multa per la violazione del Fair Play finanziario (-4 milioni), e con la quota di market pool 2 che, una volta aggiornata, in ogni caso, garantirà qualche spicciolo in più. Ecco quanto è valso all’Inter, di soli premi Uefa, l’approdo alle semifinali di Champions. In aggiunta ci sono gli incassi di San Siro. Quello dell’altra sera è stato di 8,2 milioni. E per l’euroderby di ritorno c’è da metterne in preventivo altrettanti, anzi probabilmente anche qualcosa di più".