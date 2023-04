Inter di corto muso, Inzaghi è lo specialista delle notti senza un domani

Ancora una volta, in una partita senza domani, Simone Inzaghi si conferma allenatore quasi imbattibile: seconda finale consecutiva per l'Inter

Ancora una volta, in una partita senza domani, Simone Inzaghi si conferma allenatore quasi imbattibile. Con il successo di San Siro contro la Juventus, infatti, il tecnico nerazzurro riporta l'Inter in finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, cosa che non accadeva da 12 anni.