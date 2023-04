Inter alla ricerca della continuità: “Con la Lazio per spezzare il tabù San Siro”

L'Inter, in campionato, non segna dal 5 marzo e vuole ritrovare la vittoria per riaccendere la corsa Champions

"La continuità come alleato, senza alimentare pericolosi paradossi. Funziona così, per un’Inter che solo una volta ha vinto due partite di fila in campionato nel 2023. La corsa Champions non aspetta, tanto più che domani Inzaghi potrebbe affrontare la Lazio da settimo in classifica". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla situazione non semplice per i nerazzurri in campionato: