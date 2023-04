Asta per Onana, l’Inter fissa la base di partenza. “Già scelto il possibile erede”

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile addio in estate di André Onana . Il portiere camerunense, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ha dimostrato grandi doti, tanto da prendere quasi subito il posto di Handanovic e diventare senza dubbi il titolare.

Sull'ex Ajax ci sono club di Premier League ma l'Inter ha le idee chiare: "Vero è che l’Inter ha già scelto il possibile erede (sarà Guglielmo Vicario, ci sono pochi dubbi), ma è altrettanto vero che il club nerazzurro vuole monetizzare al meglio la grande stagione vissuta dal portiere camerunese. In tal senso, il fatto che Onana sia nel mirino di Chelsea (in primis) e Manchester United, crea i presupposti per un’asta, la cui base però si attesta a 50 milioni, cifra da cui l’Inter intende partire per dare il via libera alla cessione del portiere, strappato soltanto una stagione fa a zero dall’Ajax", spiega Tuttosport.