Nazionali, Emirati Arabi-Iran 0-1: Mehdi Taremi in campo per 98′

Seconda vittoria in due partite per l'Iran nel suo girone di qualificazione ai prossimi mondiali. Regolarmente in campo Mehdi Taremi nell'1-o rifilato agli Emirati Arabi Uniti firmato da Ghayedi allo scadere del primo tempo. L'attaccante dell'Inter è rimasto dentro quasi per tutta la gara, a conferma dell'importanza che ha all'interno della sua nazionale.