Non da escludere anche l'ipotesi Barella dopo l'operazione al naso. Tornato al lavoro con un giorno d'anticipo, ma Inzaghi potrebbe anche lasciarli qualche giorno in più di sosta. Dalla Nazionale tornerà un Frattesi molto carico dopo i gol a Francia e Israele. Rilanciato in azzurro, scalpita per poter essere decisivo anche nell'Inter. Più che mai problemi di abbondanza in mezzo al campo, con gli impegni ravvicinati avere sempre forze fresche può essere un'arma vincente.