Sky – Buonumore ad Appiano Gentile. “Oggi una tifosa ha regalato a Inzaghi…”

Ad Appiano Gentile regna il buonumore dopo la vittoria di domenica contro il Milan. I nerazzurri sono secondi in classifica, hanno vinto due derby nell'ultimo mese con tanto di Supercoppa. Come riporta Sky Sport, Simone Inzaghi, dopo l'allenamento di oggi, si è fermato per firmare autografi e scattare foto con i tifosi.