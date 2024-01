GdS – Inzaghi ha chiesto ai suoi di dimenticare l’ultimo pari. Obiettivo nell’immediato…

Il tecnico sta per ritrovare tutti gli uomini che di recente sono stati in infermeria e hanno reso più difficile l'ultimo mese e mezzo

"Simone poteva fare meglio? Forse ci sarebbe riuscito se avesse avuto la rosa al completo come dovrebbe riavere nei prossimi giorni. Di certo l'ex allenatore della Lazio ha chiesto alla squadra di ripartire forte, dimenticando il pari di Genova, e di lavorare con il massimo della concentrazione, come successo da luglio finora. L'obiettivo per il futuro è sfruttare queste due settimane "piene" di allenamenti per prepararsi a quando, con la Supercoppa e poi con la Champions, si tornerà a giocare ogni tre giorni", si legge sul momento dei nerazzurri su La Gazzetta dello Sport.