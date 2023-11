Sky – Juve vs Inter è Allegri vs Inzaghi: i numeri e i precedenti

L'attesa di Juve- Inter è sempre molto sentita. Questa volta è anche dilatata dalla pausa per le Nazionali: si aspetta per un tempo più lungo uno scontro diretto che non decide le sorti della Serie A ma le indirizza. Sarà la sfida tra la squadra di Allegri e quella di Inzaghi: la 17esima volta che i due allenatori si incontrano.

I numeri, spiegano a Skysport, parlano di nove vittorie a favore di Allegri contro le 5 di Inzaghi e tre pari. "Il bianconero è nettamente in vantaggio negli scontri diretti in campionato (11 in tutto, 8 vittorie a 2 per lui, con un pareggio), mentre l'allenatore interista conduce 2-0 nei precedenti di Supercoppa, con ben due trofei vinti contro Max". E si parla nel dettaglio delle sfide tra i due allenatori anche quando il mister era alla Lazio.