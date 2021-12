Inter, a gennaio Kolarov via e torna alla base Vanheusden?

Il Corriere dello Sport parla dell'ipotesi della partenza del giocatore bosniaco finora poco impiegato da Inzaghi

A quel punto l'Inter potrebbe riportare alla base Vanheusdena casa. Il giocatore è attualmente in prestito al Genoa ma è di proprietà del club nerazzurro. Il papà del giocatore nelle scorse ore si è detto soddisfatto del lavoro che il figlio sta facendo con la squadra rossoblù: "In linea di massima poi troverà il suo posto nel cuore dell'Inter, ma non ci stiamo ancora lavorando. Ora il focus è sul Genoa. Vuole avere successo lì", ha spiegato in un'intervista.