Inter, torna Vanheusden? Un giocatore reclama spazio e può dire addio a gennaio

Il Corriere dello Sport oggi parla del possibile ritorno all'Inter del difensore classe 1999, in prestito al Genoa

Zinho Vanheusden torna all'Inter già a gennaio? È un'ipotesi di cui parla oggi il Corriere dello Sport, uno scenario che potrebbe verificarsi di fronte all'addio di un giocatore attualmente nella rosa di Simone Inzaghi, ma scontento per il poco utilizzo stagionale. "Per gennaio, attenzione a Kolarov (36) che reclama più spazio e può chiedere la cessione: in tal caso rientrerà Vanheusden dal prestito al Genoa?", si legge oggi sul quotidiano.