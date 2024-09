Dopo a convincente vittoria in casa della Francia, l'Italia è attesa dalla gara contro Israele. Con una vittoria gli azzurri si avvicinerebbero alla qualificazione ai quarti e alla prima fascia del sorteggio per il Mondiale. Il c.t. Luciano Spalletti è pronto a cambiare qualche giocatore, giocano sicuramente Bastoni dietro e Kean in attacco. "La difesa dovrebbe mutare decisamente volto: Buongiorno è indiziato a sostituire Calafiori, sistemandosi però al centro, mentre Gatti può prendere il posto di Di Lorenzo a destra, per una protezione più “fisica” contro il pericolo dei contropiedi israeliani. Si prospetta una linea con Gatti, Buongiorno e Bastoni, meno d’impostazione ma più difensiva".

"In mezzo, con Tonali e Ricci, c’è il dubbio Frattesi: l’interista vorrebbe giocare, l’allenamento di ieri al Bozsik non ha sgombrato il campo dai dubbi, il ct deciderà oggi. Però rinunciare a Frattesi non è semplice per le soluzioni da gol che offre. In caso, dovrebbe essere Brescianini a debuttare dal 1’, dopo i minuti nel finale con la Francia. Ma il neo-atalantino è anche in concorrenza con Raspadori per il ruolo al fianco di Kean. Possibile anche una novità sulle fasce: Udogie, entrato bene contro la Francia, può far rifiatare Dimarco a sinistra".