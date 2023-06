Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato della finale di Champions tra City e Inter. E poi si è soffermato su una domanda in particolare, quella che tutti si stanno ponendo in attesa della finale. Chi gioca da titolare accanto a Lautaro, Lukaku o Dzeko?

«Simone farà giocare da titolare Edin anche se gli direte che non capisce niente. Anche se tutti spingete per Lukaku ma è arrivato in finale grazie al bosniaco e grazie agli altri, perché Inzaghi ha fatto un calcio di qualità entrerà dalla panchina, è un'ottima riserva», sono state le parole dell'ex giocatore.