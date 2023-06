Sky – Lukaku al Real? Primo obiettivo è un altro. Inter, su Dzeko punto interrogativo

Lukaku al posto di Benzema al Real Madrid? Se ne è parlato nei giorni scorsi e a Skysport, Luca Marchetti ha spiegato a proposito di questa indiscrezione: «Credo che primo obiettivo del club spagnolo per sostituire Benzema sia Kane. Lukaku può essere sicuramente nella grande rosa dei nomi dei numeri nove da prendere in considerazione. Ma prima c'è Osimhen».

«Il mercato dell'Inter è legato alla CL. Ci sono dei rinnovi da fare. Nacho è un parametro zero che potrebbe arrivare in difesa. Scalvini è un giocatore che la dirigenza segue da diverso tempo e l'Atalanta chiede tanto. Bisognerà capire quali saranno le uscite dell'Inter per capire anche l'entrata con il solito bilanciamento tra entrate ed uscite», ha continuato il giornalista.