Zanotti, gli Esposito, Oristanio ma non solo: anche in Under 21 è Ital-Inter

"L ’Ital-Inter va forte anche nell’Under 21 dove, agli ordini del ct Carmine Nunziata, sono tanti i ragazzi di formazione interista. A cominciare dal terzino Mattia Zanotti. Titolare a destra già nell’Under 20 al Mondiale, il classe 2003 è di nuovo protagonista ora che Nunziata ha cominciato un nuovo ciclo in Under 21". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al resoconto sui giovani nerazzurri impegnati in Nazionale.