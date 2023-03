TS – Italia, Barella sotto ritmo e in affanno. Tre sanguinosi errori di Acerbi

Doppia insufficienza per i giocatori dell'Inter impegnati in Italia-Inghilterra: ecco le pagelle di Barella e Acerbi

Arriva una bocciatura per i due giocatori dell’Inter ieri impegnati in Nazionale. Voto 5 sia per Francesco Acerbi che per Nicolò Barella in Italia-Inghilterra, ecco le pagelle di Tuttosport oggi in edicola.