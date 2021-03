Italia, Mancini non scioglie il dubbio Barella: “Vediamo come sta. Il sostituto…”

L'allenatore della Nazionale ha parlato del giocatore nerazzurro arrivato dopo l'ok dell'ATS con Bastoni e Sensi nel ritiro degli azzurri

«La Nazionale sempre ha un significato molto importante. Rappresenta tutto il Paese, tutti gli italiani, anche i non sportivi. Quando gioca anche le competizioni europee c'è tutto un Paese dietro alla squadra. In questo momento delicato per quanto accaduto potrebbe essere un momento importante. Rappresentiamo un Paese e una squadra che ha vinto quattro titoli Mondiali. Dobbiamo far passare una serata bella a tutti i tifosi», ha detto il ct della Nazionale ed ex allenatore nerazzurro.