GdS – L’Italia piega la Macedonia del Nord, bene Darmian ma pure Barella: “Gigantesco”

"Il senso di un grosso masso che è stato rimosso e di un fiume che ha ripreso a scorrere impetuoso. Cinque gol in una notte sola, una piacevole sorpresa, quasi una festa per noi affetti da cronico mal di gol che, nei due spareggi apocalittici con la Svezia e in quello palermitano contro la Macedonia non ne avevamo segnato uno".