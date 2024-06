"Un Paese intero si tuffa nella diciassettesima edizione dell’Europeo. Non siamo favoriti, nonostante la vittoria di Wembley. Non lo eravamo neppure allora. Ma avevamo più certezze. Quella di oggi è un’Italia da scoprire. In tutti i sensi. Il ritiro di Iserlohn è diventato una specie di fortezza inviolabile dove il c.t. ripassa la lezione insieme ai suoi discepoli nella speranza di trovare l’alchimia giusta. Abbiamo una squadra giovane, senza stelle, senza grandi vecchi e senza leader, anche se Donnarumma si candida per diventarlo. Sono nove gli uomini che c’erano tre anni fa con Mancini e sono stati confermati da Spalletti. Cinque potrebbero giocare titolari stasera", scrive il Corriere della Sera.