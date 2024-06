Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda , ex calciatore, ha parlato così del recupero di Barella:

"Barella deve giocare perché è l'uomo migliore e la prima partita è importantissima, dobbiamo vincere per avere più entusiasmo, perché vincere aiuta a vincere".

"Io spero in Chiesa. Non ha fatto benissimo, ha avuto un po' di problemi fisici, ma ha sofferto anche il modulo di gioco. Lui ha voglia di rivalsa e Spalletti può aiutarlo. Mi aspetto da Chiesa un Europeo fatto bene. Deve trascinare lui. Scamacca sta benissimo, ma durante l'Europeo giocatori fisici come lui ne incontrerà altri".