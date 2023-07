L'Italia Femminile ha ufficializzato i nomi delle 23 calciatrici che parteciperanno al Mondiale, che si terrà in Australia e in Nuova Zelanda a partire dal 20 luglio. Per quanto riguarda l'Inter, ci sarà solamente il portiere Francesca Durante; Beatrice Merlo resterà aggregata al gruppo in qualità di riserva, dopo di che farà ritorno in patria con l'inizio della manifestazione.