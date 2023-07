Italia Femminile, le convocate per il Mondiale: 2 le calciatrici dell’Inter

Milena Bertolini ha scelto le 25 Azzurre che mercoledì 5 luglio partiranno per la Nuova Zelanda, dove l’Italia continuerà a lavorare in vista dell’esordio Mondiale contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland. [...] Sono state convocate Giulia Dragoni ed Emma Severini, che ieri a Ferrara hanno debuttato in Nazionale maggiore, e insieme a loro ci sarà anche Chiara Beccari, schierata titolare nelle ultime due amichevoli disputate, mentre Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento FIFA consente infatti di effettuare dei cambi alla lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte al torneo iridato – che sarà ufficializzata entro il 10 luglio – fino a 24 ore prima dal calcio d’inizio della prima gara dell’Italia.