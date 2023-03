Nani: “Champions, un’italiana sicuramente in finale. Retegui? Farà bene”

Gianluca Nani, dirigente ex tra le altre del Watford, ha parlato a TMW alla vigilia della sfida tra Italia e Inghilterra, in programma questa sera al Maradona di Napoli:

"Mi aspetto una bella partita come tutte quelle tra Italia e Inghilterra, sono Nazionali forti. Mancini è in una fase sperimentale, si sa che abbiamo una carenza di attaccanti".

"Beh, bisognava dire lo stesso di Camoranesi o Grifo… se il regolamento lo consente perché non approfittarne? Posso immaginare cosa abbia in testa Mancini, ma alcuni giocatori non sono ancora pronti".