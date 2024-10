Giornale – Italia, luci e ombre. Dimarco, piede meraviglioso. Bastoni…

Dopo il pareggio contro il Belgio, la nazionale di Luciano Spalletti affronterà lunedì Israele. Il Giornale torna, però, sulla sfida dell'Olimpico tra gli azzurri e i belgi. "Luci e ombre azzurre nella notte dell'Olimpico. Nel percorso intrapreso dall'Italia di Luciano Spalletti il pari è un risultato da salutare positivamente al netto di 40 minuti giocati con un'intensità che non si vedeva da tempo in Nazionale e di una classifica di Nations League nella quale siamo ancora leader a metà del percorso del girone".

"Luci e ombre, si diceva. Le luci arrivano da chi appare insostituibile nel gruppo attuale come Sandro Tonali, recuperato alla causa azzurra dopo la squalifica per le scommesse, e Federico Dimarco. E come poter lasciare fuori dalla squadra la «turbina» azzurra dell'Inter. Piede meraviglioso per disegnare traiettorie che hanno propiziato i due gol dell'Italia e un dominio assoluto sulla fascia. Non a caso è lo sfornacorss migliore d'Europa".