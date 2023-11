Italia-Macedonia, la sblocca Darmian: non segnava in Nazionale da più di 8 anni

Comincia come meglio non potrebbe il match di qualificazione per i prossimi Europei dell'Italia: gli Azzurri si sono portati in vantaggio dopo pochi minuti sulla Macedonia, mettendo la sfida sui binari giusti fin dalle prime battute. A sbloccare l'incontro è stato Matteo Darmian: il difensore dell'Inter ha messo la palla in rete sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo.