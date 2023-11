Italia-Macedonia, formazioni ufficiali: 4 calciatori dell’Inter dal primo minuto

Tutto pronto per il calcio di inizio di Italia-Macedonia, match fondamentale per gli Azzurri per proseguire nella corsa alla qualificazione al prossimo Europeo. Il ct Luciano Spalletti dà fiducia al blocco Inter: in campo dal primo minuto Darmian, Acerbi, Dimarco e Barella. Calcio di inizio alle ore 20:45.