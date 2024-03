Nella club house del centro sportivo, il gruppo azzurro al completo si è intrattenuto a lungo con gli ospiti, firmando centinaia di autografi, posando per foto e selfie e dando vita a divertenti sfide a ping pong e biliardo con alcuni dei partecipanti. Una giornata che resterà scolpita per sempre nella memoria dei tifosi, grandi e piccoli, giunti da ogni parte della Florida per conoscere i propri beniamini.