Da quando Spalletti ha deciso per il cambio di modulo, la Nazionale sembra aver trovato un'altra identità. E gli interisti volano

L'Italia batte anche il Belgio e vola in Nations League. Da quando Spalletti ha deciso per il cambio di modulo, avvicinandosi a quello che propone Simone Inzaghi con l'Inter, la Nazionale sembra aver trovato un'altra identità.

Contro Lukaku e compagni, voti alti per gli interisti, protagonisti di un'ottima partita, con l'eccellenza di Barella.

Barella 7: Non facile galleggiare così in un ruolo "nuovo", ma partecipa due volte all'1-0, ha un'intuizione geniale per Frattesi e ronza disturbando Onana