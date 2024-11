Voto 7 per due giocatori: l’autore del gol Tonali e Di Lorenzo, il migliore degli Azzurri in assoluto per il quotidiano. “Il suo inserimento ispira Barella, la sua precisione è chirurgica per Tonali. Fra i migliori, ancora, è una bella notizia, non solo per lui. Anche in difesa non fa sconti, chi capita dalle sue parti fa fatica. Salva su Lukaku, i conti si faranno a Napoli”, si legge.