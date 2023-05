Italia U17, i convocati per l’Europeo: Inter, in lista ci sono De Pieri e Cocchi

Ultimo giorno di raduno presso il Centro Tecnico Federale per la Nazionale Under 17 che, sul campo 2 intitolato ad Enzo Bearzot, ha battuto 4-2 in amichevole i pari categoria del Parma grazie alle reti di Seydou Fini (Genoa) al 6', Lorenzo Riccio (Atalanta) al 25', Tommaso Ravaglioli (Bologna) al 43' e Gabriel Ramaj (Atalanta) al 48'. Nel pomeriggio, il tecnico Bernardo Corradi ha diramato l'elenco dei 20 convocati in vista della fase finale dell'Europeo in programma da martedì 17 maggio a venerdì 2 giugno in Ungheria.